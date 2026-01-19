L'investimento di SpaceTech è previsto per aumentare nel 2026 dopo un record del 2025

HQ

Gli investimenti globali nella tecnologia spaziale dovrebbero aumentare ulteriormente nel 2026, alimentati da programmi satellitari collegati alla difesa e dall'interesse del settore privato per la capacità di lancio, secondo Seraphim Space (via Reuters). Il settore è sempre più visto come una priorità strategica, con paesi che competono per vantaggi tecnologici e geopolitici.

Nel 2025, gli investimenti privati hanno raggiunto un record di 12,4 miliardi di dollari, in aumento del 48% rispetto all'anno precedente, con 3,8 miliardi solo nell'ultimo trimestre. Gli Stati Uniti dominarono i finanziamenti, contribuendo con 7,3 miliardi di dollari, circa il 60% degli investimenti globali, trainati dai servizi di lancio e programmi di difesa come l'iniziativa Golden Dome del Pentagono.

Immagine fornita dalla NASA // Shutterstock

Gli investitori indicano una possibile IPO di SpaceX come un importante catalizzatore per la crescita, convalidando SpaceTech come classe di asset mainstream e aprendo la strada ad altre aziende in fase avanzata per perseguire la quotazione in borsa, ha dichiarato Lucas Bishop, analista di Seraphim.

L'Europa ha registrato una crescita più modesta, mentre l'Asia ha mantenuto livelli di investimento elevati, con la Cina che ha contribuito circa 2 miliardi di dollari allo sviluppo nazionale di satelliti e lanci. Gli analisti affermano che l'integrazione dell'IA nell'hardware e nell'analisi spaziale sarà un altro fattore chiave nel prossimo anno.

L'impulso del settore segue l'ordine esecutivo del presidente USA Donald Trump di dicembre che ha designato lo spazio come priorità centrale per la sicurezza nazionale ed economia, segnalando un continuo sostegno governativo che gli investitori ritengono possa sostenere la crescita nel 2026 e oltre.