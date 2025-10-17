L'inviato del Cremlino suggerisce di costruire un "tunnel Putin-Trump" tra Russia e Stati Uniti

HQ

"Il sogno di un collegamento tra Stati Uniti e Russia attraverso lo Stretto di Bering riflette una visione duratura. Dalla ferrovia Siberia-Alaska del 1904 al piano russo del 2007. RDIF ha studiato le proposte esistenti, tra cui la ferrovia USA-Canada-Russia-Cina, e sosterrà la più praticabile".

Queste sono state le ultime parole di Kirill Dmitriev, un alto inviato del Cremlino che ha proposto la costruzione di un tunnel ferroviario sottomarino che colleghi la Russia e gli Stati Uniti, utilizzando la tecnologia della Boring Company di Elon Musk. Il piano, soprannominato il "tunnel Putin-Trump", mira a creare un ponte simbolico ed economico attraverso lo Stretto di Bering, rilanciando un'idea immaginata per la prima volta durante la Guerra Fredda. La proposta è emersa poco dopo una telefonata tra i presidenti Putin e Trump, che dovrebbero incontrarsi presto in Ungheria per discutere della guerra in Ucraina. Sebbene il progetto prometta una cooperazione senza precedenti, né Musk né i funzionari degli Stati Uniti hanno commentato la sua fattibilità. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!