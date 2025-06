L'inviato di Trump avverte delle crescenti tensioni dopo gli attacchi ucraini contro i bombardieri russi I profondi attacchi dei droni contro i bombardieri russi con capacità nucleare suscitano preoccupazione per la potenziale escalation.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, l'inviato speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg ha espresso allarme per un forte aumento del rischio geopolitico a seguito degli attacchi dei droni ucraini sulle basi aeree russe che ospitano bombardieri strategici (Operazione Spider's Web dell'Ucraina). La portata senza precedenti degli attacchi ha suscitato timori di provocare l'apparato di difesa di una potenza nucleare. Kellogg ha sottolineato il peso psicologico di questi colpi, soprattutto perché i colloqui di pace a Istanbul sono in fase di stallo con richieste opposte da entrambe le parti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il generale Keith Kellogg, si incontrano a Kiev, in Ucraina, il 20 febbraio 2025 // Shutterstock