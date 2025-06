L'invidia entra in competitivo Rainbow Six: Siege

HQ

L'organizzazione di eSport Envy ha promesso un annuncio pochi giorni fa, e di certo non ha deluso. Nel suo tentativo di riprendere il suo ruolo di uno dei più grandi team di eSport in tutto il mondo, ora Envy ha firmato anche un roster Rainbow Six: Siege, aggiungendo sette individui ai suoi ranghi e che gareggeranno nel North American League.

Il roster è composto da ex giocatori e membri dello staff da JJ and Co. Ciò significa che possiamo aspettarci che James "JJBlazt" Letkovsky, Nick "Snake" Janis, "Emilio", Riley "Rival" Killen, Shawn "Twiizt" Testa, l'allenatore Rostyslav "ArcherOmix" Holoshchuk e l'analista Daniel "Lucan" Largent rappresentino tutti i colori di Envy in futuro.

Per quanto riguarda quando Envy farà il suo debutto Rainbow, la NAL prenderà il via il 12 giugno e vedrà le squadre lottare per i posti al torneo Esports World Cup del gioco ad agosto.