Lionel Jospin, ex primo ministro francese, muore all'età di 88 anni

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Lionel Jospin, che è stato primo ministro della Francia dal 1997 al 2002, è morto all'età di 88 anni, secondo fonti interne al Partito Socialista.

Jospin è ampiamente ricordato per la sua inaspettata sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2002, quando il leader di estrema destra Jean-Marie Le Pen avanzò al ballottaggio davanti a lui in una storica sconfitta. Il risultato portò Jospin a ritirarsi immediatamente dalla vita politica.

Durante il suo mandato, Jospin ha perseguito un mix di riforme progressiste e orientate al mercato. Il suo governo ha ridotto la settimana lavorativa a 35 ore, ampliato l'accesso all'assistenza sanitaria e introdotto unioni civili sia per coppie dello stesso sesso che per quelle di estremo sesso. Allo stesso tempo, supervisionò significative privatizzazioni, catturando la sua posizione politica con la frase: "Sì all'economia di mercato, no a una società di mercato."

Lionel Jospin // Shutterstock

Governò durante un periodo di convivenza con il presidente Jacques Chirac, concentrandosi principalmente sulla politica interna mentre Chirac si occupava degli affari esteri.

Nato nel 1937, Jospin scalò i ranghi socialisti sotto la guida di François Mitterrand e in seguito guidò una nuova generazione di politici, tra cui François Hollande.

Nonostante la supervisione della crescita economica e la diminuzione della disoccupazione, Jospin ha faticato a entrare in contatto con gli elettori a livello personale. La sua immagine austera e una sinistra frammentata contribuirono alla sua sconfitta del 2002, quando diversi candidati di sinistra divisero il voto.

Dopo aver lasciato la politica in prima linea, è rimasto attivo nella vita pubblica, guidando una commissione di riforma sotto Hollande nel 2012 volta a migliorare l'etica politica.