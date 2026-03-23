Lionel Jospin, ex primo ministro francese, muore all'età di 88 anni
Il primo ministro francese dal 1997 al 2002 è venuto a mancare.
Lionel Jospin, che è stato primo ministro della Francia dal 1997 al 2002, è morto all'età di 88 anni, secondo fonti interne al Partito Socialista.
Jospin è ampiamente ricordato per la sua inaspettata sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2002, quando il leader di estrema destra Jean-Marie Le Pen avanzò al ballottaggio davanti a lui in una storica sconfitta. Il risultato portò Jospin a ritirarsi immediatamente dalla vita politica.
Durante il suo mandato, Jospin ha perseguito un mix di riforme progressiste e orientate al mercato. Il suo governo ha ridotto la settimana lavorativa a 35 ore, ampliato l'accesso all'assistenza sanitaria e introdotto unioni civili sia per coppie dello stesso sesso che per quelle di estremo sesso. Allo stesso tempo, supervisionò significative privatizzazioni, catturando la sua posizione politica con la frase: "Sì all'economia di mercato, no a una società di mercato."
Governò durante un periodo di convivenza con il presidente Jacques Chirac, concentrandosi principalmente sulla politica interna mentre Chirac si occupava degli affari esteri.
Nato nel 1937, Jospin scalò i ranghi socialisti sotto la guida di François Mitterrand e in seguito guidò una nuova generazione di politici, tra cui François Hollande.
Nonostante la supervisione della crescita economica e la diminuzione della disoccupazione, Jospin ha faticato a entrare in contatto con gli elettori a livello personale. La sua immagine austera e una sinistra frammentata contribuirono alla sua sconfitta del 2002, quando diversi candidati di sinistra divisero il voto.
Dopo aver lasciato la politica in prima linea, è rimasto attivo nella vita pubblica, guidando una commissione di riforma sotto Hollande nel 2012 volta a migliorare l'etica politica.