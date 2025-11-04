Lionsgate ora ha tutti i diritti necessari per creare film di Rambo e altri progetti

HQ

Sylvester Stallone potrebbe aver fatto la sua ultima apparizione nei panni di Rambo nel 2019 in Rambo: Last Blood. Ma... ciò non significa che Hollywood abbia finito con il personaggio. Deadline riporta che Lionsgate e Millennium Films hanno firmato un accordo per produrre un prequel di Rambo che esplorerà i giorni più giovani e il background militare del nostro eroe titolare.

Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before, Black Adam) sembra essere pronto per il ruolo di John Rambo, con il regista di Sisu Jalmari Helander praticamente confermato come regista. Con l'accordo in atto, non dovrebbe passare molto tempo prima che inizino ad emergere dettagli sulla sceneggiatura, altri attori e altri dettagli. Torneremo, naturalmente, quando ne sapremo di più.