L'iPad 12 sembra essere più veloce del 50% rispetto al suo predecessore, grazie a prestazioni e efficienza wireless migliorate

Anche se è difficile lamentarsi delle prestazioni dell'iPad 11 se si è solo utenti quotidiani, sembra che Apple voglia che ogni possibilità di un problema di prestazioni venga abbandonato con il suo successore. Secondo nuovi dettagli trapelati, si ritiene che l'iPad 12, a basso costo, avrà lo stesso chip wireless N1 dell'iPhone 17 e della nuova gamma iPad Pro, rendendolo una vera e propria potenza e una bestia wireless.

Le fughe di notizie, individuate da Macworld (tramite Wccftech), indicano che ci aspettiamo di trovare 8GB di RAM nell'iPad 12, più dei 6GB offerti dal suo predecessore. Inoltre, ci aspettiamo anche un chipset da 3nm. In definitiva, questo indica un aumento del 50% della potenza prestazionale.

Questo dovrebbe rendere l'iPad 12 un PC mobile da gaming piuttosto valido. Certo, se vuoi portare i tuoi giochi in movimento e vuoi la macchina più potente, un iPad potrebbe non essere la tua prima scelta, ma per un utente che vuole sfruttare i giochi AAA che si fanno mobile, questo sembra un ottimo punto di ingresso. Dovremo però aspettare conferme ufficiali per saperne di più.