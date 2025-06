L'Iran accenna a bloccare le ispezioni delle Nazioni Unite dopo gli attacchi ai siti nucleari L'Iran potrebbe negare l'accesso all'AIEA mentre le tensioni si intensificano per i recenti attacchi aerei.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il ministro degli Esteri iraniano ha suggerito che il paese potrebbe rifiutare future richieste di ispezione da parte dell'osservatorio nucleare delle Nazioni Unite, citando quella che ha descritto come una pressione politicamente motivata.

"L'insistenza nel visitare i siti bombardati con il pretesto delle salvaguardie è priva di significato e forse anche maligna nell'intento", ha scritto Araqchi in un post su X. "L'Iran si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura in difesa dei suoi interessi, del suo popolo e della sua sovranità".

La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che i legislatori iraniani si sono mossi per limitare la cooperazione con l'agenzia, a seguito di attacchi militari agli impianti nucleari. L'Iran insiste nel difendere la sua sovranità in mezzo a quello che considera un intervento straniero ostile. Abbas Araqchi // Shutterstock