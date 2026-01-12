L'Iran aperto a colloqui con gli Stati Uniti dopo che Trump avverte di "opzioni militari molto forti"

HQ

L'Iran ha segnalato lunedì che potrebbe essere aperto a negoziati con gli Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump avvertiva che Washington stava valutando opzioni militari in un contesto di repressione sempre più ampia delle proteste antigovernative. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha detto che i colloqui erano possibili solo "sulla base del rispetto", allontanando Teheran dalla dichiarazione di Trump secondo cui un incontro sarebbe già in fase di organizzazione. I funzionari iraniani hanno insistito che i disordini sono sotto controllo, nonostante le manifestazioni in corso e il blackout di internet in gran parte del paese.

Donald Trump // Shutterstock

"L'Iran ha chiamato, vuole negoziare"

Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha detto che Teheran stava cercando colloqui ma ha suggerito che la diplomazia potrebbe crollare se la violenza continuasse. "L'incontro è in fase di organizzazione," disse. "L'Iran ha chiamato, vuole negoziare. Ma potremmo dover agire a causa di ciò che sta accadendo prima dell'incontro." Trump ha sostenuto che la leadership iraniana era sotto pressione, aggiungendo: "Penso che siano stanchi di essere picchiati dagli Stati Uniti."

"Lo stiamo guardando molto seriamente"

Alla domanda se la repressione delle proteste abbia superato una linea rossa, Trump ha detto che l'intervento militare è attualmente sotto revisione. "Lo stiamo guardando molto seriamente, l'esercito lo sta valutando," ha detto. "E ci sono un paio di opzioni." Ha anche detto di aver intenzione di parlare con Elon Musk per ripristinare l'accesso a Internet in Iran tramite Starlink, dopo che le autorità hanno interrotto le comunicazioni nel tentativo di contenere i disordini.

Teheran rifiuta le minacce, insiste sulla sovranità

Araghchi ha accusato Washington di interferenza e ha messo in guardia dall'uso delle proteste o dei diritti umani come giustificazione per la forza. "Nessun governo ha il diritto di minacciare un intervento militare con il pretesto di proteste o diritti umani", ha detto, aggiungendo che l'Iran non desidera la guerra ma risponderebbe pienamente a qualsiasi aggressione.

Colloqui offuscati dalla sfiducia

Qualsiasi percorso verso negoziati rimane incerto, con la leadership suprema iraniana che non mostra segni pubblici di sostegno ai colloqui con Trump, soprattutto dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro impianti nucleari iraniani lo scorso anno. Con le proteste che continuano e Washington che indurisce la sua retorica, la diplomazia appare oscurata da tensioni crescenti e il rischio che il dialogo dia il passo a uno scontro.