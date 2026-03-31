L'Iran avverte che le truppe di terra statunitensi verrebbero "date alle fiamme" mentre il conflitto entra nel suo secondo mese

HQ

L'Iran ha avvertito che qualsiasi truppa di terra statunitense che entri nel paese verrebbe "incendiata", mentre il conflitto con Washington e Israele entra nel suo secondo mese.

Mohammad Bagher Ghalibaf ha detto che Teheran è pronta a rispondere con forza a qualsiasi dispiegamento di forze americane, accusando gli Stati Uniti di preparare un assalto terrestre mentre contemporaneamente prosegue negoziati.

L'avvertimento arriva mentre Trump continua ad intensificare la retorica nonostante dichiari progressi nei colloqui. Il presidente statunitense ha detto che Washington era in "discussioni serie" con quella che ha definito una leadership più "ragionevole" a Teheran, ma ha minacciato di distruggere l'infrastruttura energetica iraniana se non si raggiungesse presto un accordo o se lo Stretto di Hormuz non fosse stato riaperto.

Trump ha anche suggerito che prendere il controllo delle risorse petrolifere iraniane sia un obiettivo chiave, sollevando ulteriori preoccupazioni su una possibile escalation.

Nel frattempo, i rapporti indicano che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta preparando piani per possibili operazioni di terra che potrebbero durare settimane, coinvolgendo sia le forze speciali che le truppe convenzionali. Il dispiegamento di migliaia di Marines nella regione a bordo della USS Tripoli ha aumentato i timori che il conflitto possa allargarsi notevolmente.