L'Iran avverte di "zero restrizioni" se i siti energetici verranno colpiti nuovamente

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L'Iran ha avvertito che mostrerà "zero moderazioni" se la sua infrastruttura energetica verrà nuovamente preso di mira, dopo che i recenti attacchi ai principali impianti del gas hanno intensificato il conflitto con Israele.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che la precedente risposta iraniana ha utilizzato solo una frazione delle sue capacità, aggiungendo che ulteriori attacchi avrebbero scatenato una rappresaglia molto più forte. L'avvertimento segue gli attacchi israeliani sul giacimento di South Pars e il contrattacco iraniano al complesso Ras Laffan in Qatar, un importante hub per il gas naturale liquefatto a livello globale.

Come ha detto Araghchi sui social media: "La nostra risposta all'attacco di Israele alle nostre infrastrutture ha impiegato la FRAZIONE del nostro potere. L'UNICA ragione per trattenersi era il rispetto per la richiesta di de-escalation. ZERO restrizioni se le nostre infrastrutture vengono colpite di nuovo."