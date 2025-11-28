L'Iran boicottaggia il sorteggio della Coppa del Mondo negli Stati Uniti il 5 dicembre dopo che gli sono stati negati i visti

HQ

L'Iran si è qualificato per la sua settima Coppa del Mondo in assoluto, che si è tenuta negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, senza mai andare oltre la fase a gironi. La prossima settimana, FIFA e Stati Uniti organizzano il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 della prossima estate, dove saranno selezionati i 12 gironi per tutte le 48 nazioni (anche se ci sono ancora sei nazionali da qualificarsi, che arriveranno ai play-off di marzo). Tuttavia, l'Iran non sarà presente, perché il paese ha rifiutato di concedere visti ad alcuni membri della loro delegazione, incluso il presidente della federazione Mehdi Taj.

"Abbiamo detto al capo della FIFA, il signor Infantino, che si tratta di una posizione puramente politica e che la FIFA deve ordinare loro di smettere con questo comportamento", ha detto Taj. "Abbiamo informato la FIFA che le decisioni prese non hanno nulla a che fare con lo sport e che i membri della delegazione iraniana non parteciperanno al sorteggio della Coppa del Mondo". Un portavoce della federazione ha aggiunto alla televisione di stato.

Quattro membri della delegazione hanno ottenuto i visti, incluso l'allenatore Amir Ghalenoei, ma la federazione nel suo complesso ha deciso di boicottare l'evento. Ci aspettavamo che il rapporto teso tra Stati Uniti e diversi paesi, e le rigide politiche anti-immigrazione, complicassero l'arrivo di migliaia di appassionati di calcio nel paese, e questo dimostra che la prossima Coppa del Mondo estiva avrà ripercussioni politiche oltre il campo da calcio... Se a qualche membro della federazione venissero negati i visti, cosa succederebbe ai calciatori?