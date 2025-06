L'Iran contrattacca Israele nell'escalation del conflitto sulle capacità nucleari L'Iran lancia molteplici ondate di missili come rappresaglia per la più grande offensiva aerea di Israele contro il suo nemico di lunga data.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . L'Iran ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici sulle città israeliane nelle prime ore di sabato, a seguito della più grande offensiva aerea di Israele contro il suo nemico di lunga data che ha preso di mira gli impianti nucleari iraniani, le fabbriche di missili e le figure militari chiave.

"L'altra parte (gli Stati Uniti) ha agito in un modo che rende il dialogo privo di significato", ha detto venerdì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. "Non si può pretendere di negoziare e allo stesso tempo dividere il lavoro permettendo al regime sionista (Israele) di prendere di mira il territorio dell'Iran". Mentre i sistemi di difesa israeliani hanno intercettato molti missili, ora sappiamo che alcuni hanno raggiunto aree popolate, causando vittime e danneggiando le infrastrutture. Il conflitto segna una forte escalation con entrambe le parti che si scambiano attacchi tra i timori di una più ampia instabilità regionale. Khamenei e Netanyahu // Shutterstock