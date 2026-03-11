L'Iran dice al mondo: "Preparatevi a vedere il petrolio costare 200 dollari al barile"

HQ

L'Iran ha avvertito che i prezzi globali del petrolio potrebbero salire a 200 dollari al barile, poiché le sue forze hanno sparato contro navi mercantili nel Golfo mercoledì, aumentando la posta in gioco economica della guerra. Diverse navi furono colpite vicino allo Stretto di Hormuz, attraverso il quale normalmente passa circa un quinto della fornitura mondiale di petrolio.

I funzionari iraniani hanno affermato che la perturbazione potrebbe scatenare il peggior shock ai mercati energetici globali dai tempi della crisi petrolifera degli anni '70. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha proposto di rilasciare 400 milioni di barili dalle riserve strategiche nel tentativo di stabilizzare i prezzi, mentre gli investitori restano cauti in mezzo all'incertezza su quanto durerà il conflitto.

L'escalation avviene mentre i combattimenti tra Iran, Israele e Stati Uniti si intensificano. Gli attacchi alle navi nel Golfo hanno colpito più di una dozzina di navi dall'inizio del conflitto, alimentando timori che un prolungato blocco dello Stretto di Ormuz possa interrompere il commercio globale e far salire drasticamente i prezzi dell'energia.

Come afferma un portavoce del comando militare iraniano:

Preparatevi a vedere il petrolio a 200 dollari al barile, perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale, che avete destabilizzato.