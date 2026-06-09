L'Iran è stato revocato dell'assegnazione dei biglietti per i tifosi per la Coppa del Mondo 2026

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La Federazione Calcistica Iranese ha denunciato di aver perso la revoca dell'assegnazione dei biglietti per i tifosi e di non poterli fornire ai tifosi, anche quando alcuni avevano già organizzato il viaggio per la competizione: "Molti tifosi iraniani, affidandosi al processo ufficialmente annunciato, avevano già pianificato i necessari per partecipare alle partite". ha denunciato la FFIRI.

La FIFA assegna a ciascuna federazione calcistica l'8% dei biglietti per ciascuna delle loro partite, da distribuire tra i tifosi secondo i propri criteri. La federazione iraniana si aspettava che quell'8% si distribuisse tra i loro tifosi, ma è stato revocato. Non hanno detto da chi (se fosse stato da FIFA o dagli Stati Uniti).

L'organo di governo del calcio in Iran ha dichiarato che "privare i tifosi iraniani dell'accesso alla loro assegnazione legale e ufficiale dei biglietti è un'azione contraria allo spirito che regola le competizioni internazionali e al principio di uguaglianza tra i paesi partecipanti", aggiungendo che solleva "serie domande sull'interferenza di considerazioni non sportive e politiche nell'organizzazione del più grande evento calcistico al mondo".

Lo scorso fine settimana, l'Iran ha anche informato che alcuni membri della federazione sono stati negati i visti per entrare negli Stati Uniti, dove giocheranno le tre partite della fase a gironi. I permessi obbligano anche giocatori e staff a entrare e uscire dagli Stati Uniti durante la stessa giornata, così la squadra ha la sua base operativa in Messico.