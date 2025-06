L'Iran esclude i colloqui per il cessate il fuoco a causa dei bombardamenti israeliani

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Con l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran, i funzionari iraniani hanno informato domenica i mediatori regionali che non si impegneranno in discussioni per il cessate il fuoco fino a quando la loro risposta militare non sarà completa.

"Gli iraniani hanno informato i mediatori del Qatar e dell'Oman che porteranno avanti negoziati seri solo una volta che l'Iran avrà completato la sua risposta agli attacchi preventivi israeliani", ha dichiarato un funzionario, che ha chiesto l'anonimato a causa della natura delicata della situazione.

Il messaggio (via Reuters), trasmesso attraverso i canali diplomatici in Qatar e Oman, riflette la posizione dell'Iran di rifiutare il dialogo mentre è sotto tiro. Gli attacchi di Israele hanno avuto un grave impatto su obiettivi chiave iraniani, spingendo l'Iran a preparare ulteriori rappresaglie.