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A meno di una settimana dall'inizio della Coppa del Mondo, tutto sembra chiaro per l'Iran partecipare alla competizione, giocando le proprie partite negli Stati Uniti, anche nel contesto di una guerra che sembra esistenza. Lunedì, l'Iran ha annunciato la sua rosa per la Coppa del Mondo, e c'è stata una sorprendente omissione: il loro attaccante di punta Sardar Azmoun, che gioca per Dubai proveniente dal club UAE Pro League Shabab Al Ahli, è stato escluso... per aver mostrato slealtà verso il regime iraniano.

L'allenatore iraniano Amir Ghalenoei lo ha già escluso dalla squadra a marzo, secondo ESPN, a causa di un post sui social media in cui appariva insieme a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, mentre l'Iran prendeva di mira il paese durante la guerra contro Stati Uniti e Israele.

Azmoun, 31 anni, ha segnato 57 gol in 91 partite internazionali dal suo debutto nel 2014. È stato uno dei pochi giocatori iraniani ad aver fatto una carriera di successo in Europa, giocando per Bayer Leverkusen e Roma prima di unirsi allo Shabab Al Ahli.

Rosa dell'Iran per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:



Alireza Beiranvand (trattore)



Hossein Hosseini (Sepahan)



Payam Niazmand (Persepolis)



Difensori:



Danial Eiri (Malavan)



Ehsan Hajsafi (Sepahan)



Saleh Hardani (Esteghlal)



Hossein Kanaani (Persepolis)



Shoja Khalilzadeh (trattore)



Milad Mohammadi (Persepolis)



Ali Nemati (Foolad)



Ramin Rezaeian (Foolad)



Centrocampisti:



Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)



Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli)



Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)



Saman Ghoddos (Kalba)



Mohammad Ghorbani (Al-Wahda)



Alireza Jahanbakhsh (Dender)



Mohammad Mohebi (Rostov)



Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal)



Mehdi Torabi (trattore)



Aria Yousefi (Sepahan)



Attaccanti:



Ali Alipour (Persepolis)



Dennis Dargahi (Siège standard)



Amirhossein Hosseinzadeh (trattore)



Mehdi Taremi (Olympiakos)



Shahriar Moghanlou (Kalba)

