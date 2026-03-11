L'Iran escluse la partecipazione ai Mondiali negli Stati Uniti: "Questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader"

HQ

Non si prevede che l'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026, nonostante Gianni Infantino abbia detto che sono i benvenuti a partecipare e giocare le loro partite negli Stati Uniti (Seattle e Los Angeles) il prossimo giugno, dopo aver parlato con Donald Trump della situazione.

Mercoledì, poche ore dopo l'annuncio di Infantino di accogliere la squadra iraniana, il Ministro dello Sport e della Gioventù in Iran, Ahmad Donyamali, ha dichiarato in un comunicato che non ci sono condizioni in cui possano partecipare alla competizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada tra giugno e luglio 2026.

"Dato che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non ci sono condizioni in cui possiamo partecipare alla Coppa del Mondo. Due guerre ci sono state imposte in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Pertanto, non abbiamo alcuna possibilità di partecipare in questo modo."

L'Iran è sottoposto a sanzioni da parte della FIFA per il ritiro dal torneo.

Sebbene al momento non sia stata inviata alcuna richiesta di ritiro alla FIFA, se l'Iran si ritirasse dal torneo potrebbe essere esposto a una pesante sanzione da parte della FIFA, riporta The Guardian. La multa poteva variare tra 275.000 € (238.000 sterline) e 555.000 €, a seconda della data del ritiro, oltre ad altre sanzioni sportive se il comitato disciplinare della FIFA lo decidesse. Dovranno inoltre rimborsare tutti i fondi ricevuti dalla FIFA per la loro preparazione, così come i contributi legati alla competizione.

Sarebbe un duro colpo per la federazione calcistica iraniana. La squadra ha partecipato sei volte ai Mondiali, incluse le ultime tre (2014, 2018 e 2022). Erano programmati contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, e avrebbero potuto persino affrontare gli Stati Uniti se si fossero qualificati per gli ottavi come secondi classificati del girone, anche se l'Iran non è mai andato oltre la fase a gironi, avendo vinto solo tre partite di Coppa del Mondo nella storia, segnando 13 gol e ricevutendone 31.