L'Iran giustizia un uomo condannato per spionaggio per Israele
L'Iran ha eseguito l'esecuzione di Hamidreza Sabet Esmaeilipour mercoledì, dopo la sua condanna per spionaggio per Israele, secondo il media della magistratura iraniana Mizan.
Arrestato nell'aprile 2025, Esmaeilipour è stato accusato di aver trasferito documenti classificati al Mossad, il servizio segreto israeliano, e la sua sentenza è stata confermata tramite procedure legali dalla Corte Suprema.
L'esecuzione avviene in un contesto di decenni di conflitti ombra tra Iran e Israele, una rivalità che si è intensificata negli ultimi anni. Dallo scontro del giugno 2025 in cui le forze israeliane e statunitensi hanno preso di mira le strutture nucleari iraniane, Teheran ha aumentato significativamente le esecuzioni di individui accusati di collaborare con i servizi segreti israeliani...