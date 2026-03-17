L'Iran ha chiesto alla FIFA di spostare le partite della Coppa del Mondo lontano dagli Stati Uniti e giocare in Messico

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La situazione dell'Iran e della Coppa del Mondo 2026 ha preso una nuova piega, poiché è stato riportato che la federazione calcistica iraniana sta negoziando con la FIFA per spostare le partite della fase a gironi degli Stati Uniti al Messico, per garantire la sicurezza dei propri giocatori.

Il presidente del calcio iraniano Mehdi Taj ha pubblicato sull'account ufficiale X dell'ambasciata iraniana in Messico che "Quando Trump ha dichiarato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non viaggeremmo in America. Attualmente stiamo negoziando con la FIFA per tenere le partite dell'Iran nella Coppa del Mondo in Messico".

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato la scorsa settimana che l'Iran è il benvenuto a giocare la Coppa del Mondo. Anche Donald Trump ha detto che l'Iran è benvenuto, ma ha aggiunto che forse "non dovrebbero venire" per motivi di sicurezza.

Le restrizioni sui visti per l'Iran sarebbero state revocate per i calciatori irani, ma i tifosi iraniani non potrebbero assistere alle partite della Coppa del Mondo, e anche alcuni funzionari della federazione calcistica iraniana potrebbero non essere ammessi negli Stati Uniti.

L'Iran è programmato per affrontare Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto tra il 16 e il 27 giugno a Seattle e Los Angeles, come parte del Gruppo G.

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