L'Iran minaccia di estendere il conflitto oltre la regione se gli Stati Uniti riprendessero i bombardamenti

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La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sembra raggiungere un nuovo punto di svolta. Da lunedì, Donald Trump invia messaggi indicando che sta considerando di riprendere i bombardamenti aerei sul suolo iraniano, rimandandoli sempre all'ultimo minuto per lasciare spazio alla diplomazia. Inoltre, ieri, martedì, Teheran ha inviato una proposta di pace tramite il Pakistan chiedendo il ritiro immediato delle truppe statunitensi dai posti vicini, la fine immediata del conflitto (così come dell'offensiva israeliana in Libano) e la rinuncia al controllo operativo dello Stretto di Hormuz. Al momento della stesura, gli Stati Uniti non hanno risposto pubblicamente a questa proposta.

Tuttavia, l'Iran sembra stare perdendo la pazienza con le minacce del presidente USA e ha parlato apertamente di un'escalation del conflitto "oltre la regione" se gli Stati Uniti attacchassero nuovamente l'Iran. "Se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa questa volta si estenderà oltre la regione", ha dichiarato la Guardia Rivoluzionaria in un comunicato diffuso dai media statali e riportato da Reuters. Secondo l'agenzia di stampa, ciò implicherebbe un attacco ampliato contro altri paesi del Medio Oriente che ospitano basi statunitensi.

Con il conflitto bloccato, la posizione di Trump è sotto crescente scrutinio anche all'interno delle sue fila del Partito Repubblicano, che faticano a difendere più le sue decisioni con i prezzi dell'energia alle stelle e il commercio globale bloccato dal conflitto. Con gli occhi puntati alle elezioni di metà mandato e la sua popolarità ai minimi storici, le prospettive di un'uscita vittoriosa per gli Stati Uniti dalla guerra in Iran sembrano sempre più remote.