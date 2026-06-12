L'Iran nega l'affermazione di Donald Trump secondo cui un accordo di pace sia stato raggiunto

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Mentre il presidente USA Donald Trump afferma ancora una volta che la guerra in Iran sta per finire, Teheran ribatte affermando che non è stata presa una decisione definitiva e critica gli Stati Uniti per il costante cambiamento di strategia.

Un momento Trump minaccia l'Iran con colpi molto duri, dicendo che gli Stati Uniti prenderanno il controllo dell'isola di Kharg, poi dall'altra parte gli Stati Uniti offrono la pace all'Iran. Gli attacchi sono ripresi questa settimana tra i due paesi, dopo la fine del cessate il fuoco previsto ad aprile.

I media statali iraniani hanno riportato alcuni dettagli di un possibile accordo di pace, ma Sky News riferisce che questo sembra più una lista dei desideri del paese che i termini che vedremo alla fine della guerra. Questi sono: l'apertura dello Stretto di Hormuz, un piano per ricostruire l'economia iraniana, la revoca delle sanzioni contro l'Iran e il rilascio di fondi congelati, e una negoziazione ritardata sul programma nucleare iraniano.

Poiché Trump ha sospeso i suoi ultimi attacchi nella speranza di un accordo di pace, c'è la possibilità che entrambe le parti si salterno presto, ma l'Iran conosce la situazione a questo punto, e non salterà ogni volta che Trump chiede un nuovo accordo o ne dice che uno è in atto.