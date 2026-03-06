L'Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici Invernali perché il suo unico atleta non può viaggiare in sicurezza

HQ

I Giochi Paralimpici Invernali 2026 inizieranno venerdì 6 marzo con la controversa partecipazione di atleti di Russia e Bielorussia... ma non dall'Iran, per il solo motivo che lui (ci sarebbe stato solo un atleta ai Giochi di Milano-Cortina) non può viaggiare in sicurezza in Italia. Il Comitato Paralimpico Internazionale lo ha confermato poche ore prima della cerimonia di apertura.

L'unico atleta iraniano che ha partecipato ai Giochi Paralimpici non può viaggiare, "il rischio per la vita umana è troppo alto"

L'unico atleta iraniano previsto per partecipare al gioco è Aboulfazl Khatibi Mianaei, sciatore di fondo. Il presidente dell'IPC Andrew Parsons ha dichiarato di essere "davvero deluso per lo sport mondiale e in particolare per Aboulfazl", e che hanno lavorato "instancabilmente" per trovare vie alternative per lo sciatore ventitreenne, ma "il rischio per la vita umana è troppo alto".

È passato quasi una settimana da quando sono iniziati gli attacchi aerei contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Il conflitto ha messo in pausa molte competizioni sportive, mettendo a rischio le prossime gare di F1 in Bahrain e Arabia Saudita o la partita di calcio Spagna vs. Argentina in Qatar entro la fine del mese, con un destino ancora indeciso.