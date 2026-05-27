L'Iran pone fine al blocco di 88 giorni di internet globale, ma la censura persiste

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L'Iran è uscito da un blocco di 88 giorni di internet globale. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha creato un organismo nel cyberspazio per votare la riapertura dell'accesso a internet globale nel paese e, secondo EFE, nel pomeriggio di martedì il sito web globale e i servizi internet erano accessibili dal paese persiano, anche se la censura abituale rimanesse (ad esempio, niente WhatsApp, X o Instagram a meno che non si usi una VPN).

L'Iran ha imposto un'interruzione di Internet dopo l'attacco statunitense e israeliano del 28 febbraio, per prevenire lo spionaggio informatico, proteggere le infrastrutture critiche durante le condizioni di guerra e dagli attacchi informatici. Un blocco simile ma più breve avvenne dall'8 gennaio, dopo le proteste antigovernative.

Secondo il ministro iraniano delle Comunicazioni Sattar Hashemi, la interruzione globale di internet costa al paese circa 30 milioni di dollari al giorno e colpisce 10 milioni di lavoratori che dipendono dall'economia digitale.

88 giorni dopo, con notizie secondo cui Iran e Stati Uniti stanno lavorando per la fine del conflitto, nonostante gli attacchi continuino ancora oggi, l'Iran consente ai suoi cittadini e imprese l'accesso al web mondiale. Prima di allora, in Iran era disponibile solo un'intranet con media locali e servizi, come le scuole online. Ora è disponibile l'accesso a internet globale, ma molti siti web restano censurati.