L'Iran prende di mira una base statunitense in risposta agli attacchi aerei

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Sebbene siano apparentemente in corso sforzi diplomatici per avvicinarsi a un accordo più permanente tra Stati Uniti e Iran, le due nazioni continuano a scambiarsi colpi, mettendo alla prova l'attuale fragile accordo di cessate il fuoco.

Come può riportare la BBC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran afferma di aver preso di mira una base aerea americana, e che ciò è una risposta diretta agli attacchi statunitensi che colpivano obiettivi nel sud dell'Iran.

Questa è la seconda volta che gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su obiettivi militari iraniani, sostenendoli in "legittima difesa", ma è la prima volta che l'Iran risponde ufficialmente con attacchi propri.

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver abbattuto droni sopra una base militare a Banda Abbas, una città portuale strategicamente situata. I media iraniani hanno riportato che si sono sentite esplosioni a est della città.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha ufficialmente condannato gli attacchi statunitensi e ha dichiarato che costituiscono una violazione del cessate il fuoco, tuttavia il Comando Centrale USA li descrive come "misurati, puramente difensivi e intesi a mantenere il cessate il fuoco".