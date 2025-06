L'Iran prepara un disegno di legge che potrebbe porre fine alla partecipazione al trattato nucleare Teheran segnala la possibilità di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare in mezzo alle tensioni regionali.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Secondo quanto riferito, il parlamento iraniano sta elaborando una legislazione che potrebbe portare il paese a ritirarsi dal Trattato globale di non proliferazione nucleare che una volta aveva approvato, ha detto lunedì il ministero degli Esteri.



"Alla luce dei recenti sviluppi, prenderemo una decisione appropriata. Il governo deve far rispettare i disegni di legge del parlamento, ma una proposta del genere è solo in fase di preparazione e ci coordineremo nelle fasi successive con il parlamento", ha detto il portavoce del ministero Esmaeil Baghaei. I funzionari hanno sottolineato che, nonostante questa mossa, Teheran mantiene la sua posizione contro lo sviluppo di armi nucleari. I recenti conflitti regionali e il controllo internazionale stanno influenzando queste considerazioni strategiche, segnando un cambiamento significativo nella politica nucleare iraniana. Esmaeil Baghaei // Shutterstock