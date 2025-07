L'Iran riafferma l'impegno del TNP nonostante il congelamento della cooperazione dell'AIEA

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito giovedì l'impegno del paese per il Trattato di non proliferazione nucleare, anche se una nuova legge limita la sua cooperazione con l'AIEA.

"La nostra cooperazione con l'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) sarà canalizzata attraverso il Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano per ovvi motivi di sicurezza", ha scritto il ministro degli Esteri Abbas Araqchi in un post su X.

La mossa arriva in mezzo alle crescenti tensioni a seguito dei presunti attacchi israeliani ai siti nucleari iraniani e alle critiche delle potenze occidentali. L'Iran sostiene che le future ispezioni richiederanno un'autorizzazione di sicurezza di alto livello, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.