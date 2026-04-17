L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz per tutta la durata del cessate il fuoco

HQ

L'Iran ha annunciato venerdì, poco prima delle 15:00 CEST, 14:00 BST, che lo Stretto di Hormuz riaprirà durante il cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Libano, iniziato giovedì e che durerà dieci giorni. Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi lo ha confermato: "in linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata".

La riapertura dello Stretto di Hormuz ha portato un immediato sollievo ai mercati, con il prezzo della benzina in calo del 10%, come riportato da El País e dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che questa settimana ha avvertito che gli aerei in Europa potrebbero rimanere senza carburante nel giro di sei settimane.

La riapertura è inizialmente temporanea, durante i dieci giorni di cessate il fuoco (iniziato giovedì) raggiunto tra Libano e Israele, anche se il Libano ha continuato a segnalare attacchi israeliani anche dopo il cessate il fuoco.

Donald Trump è fiducioso che la guerra in Medio Oriente finirà presto. Reagendo all'annuncio dell'Iran, Trump ha confermato che lo Stretto è effettivamente "aperto e pronto per gli affari", ma il loro blocco navale rimarrà in vigore fino a quando non sarà raggiunto un accordo con l'Iran, tramite Al Jazeera. Ha aggiunto che il processo dovrebbe procedere "molto rapidamente poiché la maggior parte dei punti è già stata negoziata".