L'Iran rifiuta il cessate il fuoco mentre Trump avverte che il paese potrebbe essere "eliminato"

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L'Iran ha respinto una proposta temporanea di cessate il fuoco, insistendo invece per una fine permanente del conflitto che coinvolge Stati Uniti e Israele.

Secondo i media statali, Teheran ha risposto a una proposta mediata dal Pakistan con un insieme di condizioni che includono la revoca delle sanzioni, la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz e l'impegno per la ricostruzione regionale.

Nel frattempo, Trump ha tracciato una linea netta, avvertendo che l'Iran potrebbe essere "eliminato" se non rispetta la scadenza di martedì. Ha illustrato potenziali attacchi su larga scala contro infrastrutture come centrali elettriche e ponti, respingendo le preoccupazioni per le conseguenze umanitarie.

Lo Stretto di Hormuz, naturalmente, rimane un punto di pressione cruciale. Dalla chiusura effettiva dopo gli attacchi di fine febbraio, i mercati energetici globali hanno sentito l'impatto, con l'aumento dei prezzi del petrolio e l'aumento della pressione politica a Washington.