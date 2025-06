L'Iran rivede il bilancio delle vittime dopo il cessate il fuoco: 935 persone uccise L'Iran accusa Israele di crimini di guerra diffusi mentre emergono dati aggiornati dopo 12 giorni di attacchi aerei.

Le autorità iraniane hanno rivisto il bilancio nazionale delle vittime a seguito del recente conflitto con Israele, rivelando un numero di vittime molto più alto di quanto precedentemente riportato. Circa 935 persone hanno perso la vita in Iran durante i 12 giorni di conflitto aereo con Israele, come riportato dagli ultimi risultati forensi. Un rappresentante della magistratura iraniana ha divulgato queste informazioni lunedì, secondo i resoconti dei media statali. I funzionari indicano le ingenti perdite civili, tra cui donne e bambini, come prova di ciò che descrivono come un'aggressione indiscriminata da parte di Israele durante la guerra di breve durata. L'Iran ha promesso di presentare la documentazione dei presunti crimini di guerra agli organismi internazionali. I missili balistici iraniani si stanno dirigendo verso Israele. New York, Stati Uniti - 28 giugno 2025 // Shutterstock