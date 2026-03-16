L'Iran rivendica il primo utilizzo del missile Sejil negli attacchi su Israele

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Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha annunciato domenica di aver lanciato per la prima volta il suo missile balistico Sejil a combustibile solido contro obiettivi militari israeliani. Questo fa parte di quella che Teheran ha descritto come la 54ª ondata di attacchi, che includeva anche missili Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr ed Emad colpiti a centri di comando aereo israeliani, industrie militari e concentrazioni di truppe.

Il missile Sejil, capace di raggiungere fino a 2.000 chilometri e trasportare testate del peso compreso tra 500 e 1.000 chilogrammi, offre un rapido dispiegamento da piattaforme mobili. Prima testata con successo nel 2009, il suo design a combustibile solido permette a Teheran di colpire rapidamente senza la lunga preparazione richiesta dai sistemi a combustibile liquido. Domenica mattina, l'IRGC ha anche lanciato dieci missili balistici e droni contro obiettivi statunitensi e israeliani in Medio Oriente, inclusi siti negli Emirati Arabi Uniti.

L'escalation arriva mentre Israele risponde con nuovi attacchi aerei contro obiettivi iraniani occidentali. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha avvertito che la campagna contro l'Iran continuerà finché quelle che ha definito "minacce esistenziali" provenienti da Teheran non saranno neutralizzate. Nel frattempo, l'IRGC ha ribadito le minacce contro Benjamin Netanyahu, affermando che avrebbe "perseguito senza sosta" il leader israeliano, aumentando ulteriormente le tensioni nella regione.