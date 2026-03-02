L'Iran sarà presente alla Coppa del Mondo FIFA negli USA quest'estate?

HQ

L'Iran è uno dei 48 paesi qualificati per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada a giugno e luglio 2026. È stato inserito nel Gruppo G, contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, e giocherà tre partite della fase a gironi a Seattle e Inglewood, California. Sarà la loro sesta partecipazione ai Mondiali, incluse le ultime tre edizioni, ma non sono mai andati oltre la fase a gironi.

Naturalmente, dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco che ha ucciso la guida suprema Ali Khamenei sabato, dando inizio a un nuovo conflitto attivo in Medio Oriente con fino a 15 paesi colpiti da attacchi di rappresaglia, la partecipazione dell'Iran alla competizione calcistica è incerta. Internamente, tuttavia, i funzionari della FIFA si aspettano ancora che l'Iran partecipi.

Il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafstrom ha dichiarato sabato che "il nostro obiettivo è avere una Coppa del Mondo sicura con tutti partecipanti", e secondo fonti della BBC, la FIFA si aspetta ancora che l'Iran sarà presente alla competizione.

La partecipazione dell'Iran ai Mondiali ha già generato tensioni, dopo che l'Iran minacciò di boicottare il sorteggio della Coppa del Mondo a Washington DC lo scorso dicembre, quando gli USA negarono l'ingresso ad alcuni dirigenti calcistici iraniani nel paese, anche se alla fine parteciparono al sorteggio. "Se l'Iran ritirerà la sua squadra - un esito che sembra del tutto plausibile - la FIFA probabilmente tirerà un sospiro di sollievo, dato il margine di proteste e disordini", ha detto Nick McGeehan del gruppo di difesa per i diritti umani FairSquare.

Solo il tempo dirà per quanto tempo il conflitto rimarrà attivo, e soprattutto quanto e quanto tempo durerà la transizione del potere a Teheran. Il debutto previsto dell'Iran ai Mondiali sarà il 15 giugno, contro la Nuova Zelanda.