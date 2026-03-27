L'Iran segnala apertura verso la Spagna per il transito di Hormuz

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L'Iran ha dichiarato che sarebbe ricettivo alle richieste della Spagna riguardo al transito attraverso lo Stretto di Hormuz, in quella che sembra essere una rara concessione diplomatica a uno stato dell'Unione Europea.

"ULTIMA ORA: L'Iran considera la Spagna un paese impegnato nel diritto internazionale, quindi mostra ricettività a qualsiasi richiesta proveniente da Madrid. #StraitofHormuz", ha dichiarato l'ambasciata iraniana in un post sui social media.

Teheran ha indicato che "navi non ostili" potrebbero ancora essere autorizzate a passare se coordinano con le autorità iraniane, una posizione che ha già permesso ad alcune petroliere di paesi come Thailandia e Malesia di transitare in sicurezza.

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha minimizzato l'importanza della dichiarazione iraniana, affermando che Madrid non era chiara sull'offerta specifica. Ha ribadito il sostegno della Spagna alle sanzioni contro l'Iran e ha chiesto la de-escalation, la diplomazia e la fine delle ostilità in Medio Oriente.

L'esposizione diretta della Spagna alla crisi rimane limitata a causa della sua flotta relativamente ridotta di petroliere, con poche unità operanti vicino al Golfo. Tuttavia, la più ampia interruzione delle catene di approvvigionamento globali e dei mercati energetici continua a sollevare preoccupazioni in tutta Europa mentre i governi affrontano le conseguenze economiche.