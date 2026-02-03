L'Iran segnala la prontezza per colloqui nucleari con gli Stati Uniti

HQ

Il massimo diplomatico iraniano, Abbas Araghchi, ha indicato che Teheran è pronta a avviare negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare, poiché entrambi i paesi prevedono colloqui di alto livello a Istanbul per la fine di questa settimana. L'annuncio arriva in un contesto di crescente dimostrazione di forza militare da parte di Washington, incluso il dispiegamento di navi da guerra e aerei nella regione del Golfo.

Durante una visita al santuario dell'Ayatollah Khomeini, Araghchi ha sottolineato che l'Iran è sempre stato aperto alla diplomazia, "a condizione che vi sia rispetto reciproco e considerazione degli interessi." Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il governo sta esaminando i dettagli del processo negoziale e spera di finalizzare gli accordi nei prossimi giorni.

L'inviato statunitense Steve Witkoff dovrebbe incontrare Araghchi venerdì, insieme a rappresentanti di diverse nazioni arabe e musulmane, tra cui Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. I colloqui segnerebbero il primo scontro diretto tra Washington e Teheran dallo scorso aprile, poco prima di una breve guerra a giugno che ha coinvolto attacchi contro siti nucleari e missilistici iraniani.

L'aumento dell'esercito ha alimentato preoccupazioni su una possibile escalation, con l'Iran che avverte che potrebbe reagire contro Israele se dovessero verificarsi attacchi. Il presidente Donald Trump ha segnalato di voler un nuovo accordo nucleare che limiti l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran e fermi il suo programma di missili balistici, aumentando al contempo la possibilità di un cambiamento di regime più ampio. Tuttavia, le tensioni restano alte, con entrambe le parti sotto pressione per evitare un conflitto che potrebbe scatenare un disordine più ampio nella regione...