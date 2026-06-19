L'Iran in passato si è lamentato con la FIFA delle restrizioni di viaggio negli Stati Uniti

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La federazione calcistica iraniana ne ha avuto abbastanza e ha deciso di portare le proprie lamentele alla FIFA, presentando un reclamo contro gli organizzatori della competizione riguardo alle rigide regole che vietano loro di passare la notte negli Stati Uniti per giocare le partite.

La squadra ha chiesto di volare dal loro campo base a Tijuana, Messico, verso gli Stati Uniti due giorni prima della prossima partita di Coppa del Mondo (contro il Belgio, domenica, alle 12:00 ora locale a Los Angeles, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST). Fu loro negato il permesso.

"Nonostante abbia presentato il proprio calendario di preparazione per il torneo con largo anticipo, la nazionale di calcio iraniana ha nuovamente incontrato restrizioni imposte dagli organizzatori, che hanno influenzato l'attuazione dei piani del proprio staff tecnico", ha dichiarato la Federazione. "Dato che la partita si giocherà alle 12:00 ora locale a Los Angeles, la federazione calcistica iraniana ha richiesto che la squadra potesse viaggiare a Los Angeles due giorni prima della partita".

"L'obiettivo era fornire tempo sufficiente ai giocatori per adattarsi alle condizioni della partita, completare l'ultima sessione di allenamento e concludere i preparativi"

Gli Stati Uniti hanno ordinato all'Iran di entrare e uscire dal paese entro poche ore dalla partita. Per la partita d'esordio contro la Nuova Zelanda, fu permesso loro di arrivare nel paese la sera prima, ma quel "lusso" fu negato per Gara 2. Questo naturalmente provoca vincoli fisici nel giocatore: meno tempo per prepararsi alla partita, meno tempo per recuperare. Tutto questo, mentre il nuovo cessate il fuoco e l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che si prevede sarà firmato oggi, sono stati rimandati...