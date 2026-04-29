L'Iran sta attraversando il periodo più instabile dalla Rivoluzione del 1979

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Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele non solo ha portato instabilità economica a praticamente ogni nazione del mondo, ma potrebbe anche aver scatenato una crisi politica e sociale nel paese mediorientale che potrebbe richiedere anni per stabilizzarsi, anche se il conflitto dovesse concludersi oggi.

Dalla Rivoluzione del 1979, l'Iran è una repubblica assolutista in cui il potere ultimo e incontestato dipendeva dalla figura dell'Ayatollah, in questo caso, e fino a due mesi fa, a Khamenei. Ma dopo il suo assassinio il primo giorno del conflitto e l'ascesa del figlio—che fu anch'egli gravemente ferito poco dopo—questo governo si è trasformato in un'oligarchia di alti comandanti della Guardia Rivoluzionaria, che sono quelli che dirigono effettivamente la politica del paese. Secondo le informazioni raccolte da Reuters, questa cricca di alti comandanti del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale (SNSC), dell'ufficio della Guida Suprema e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) sono ora a elaborare strategie per riprendere (o meno) i negoziati con gli Stati Uniti, così come le azioni diplomatiche e militari riguardanti lo Stretto di Hormuz.

Secondo un funzionario del governo pakistano, riferendosi ai colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti in cui il Pakistan ha mediato, ha detto quanto segue: "Apparentemente, non esiste una struttura di comando unificata per il processo decisionale. A volte ci mettono tra due e tre giorni a rispondere."

L'attuale leader, Mojtaba, deve la sua ascesa alla Guardia Rivoluzionaria, che lo ha sostenuto come campione della sua agenda intransigente. Già rafforzata dalla guerra, la crescente egemonia dei Guardiani Rivoluzionari indica una politica estera più aggressiva e una repressione interna più dura. Guidati dall'islamismo rivoluzionario e da una visione del mondo che mette al primo posto la sicurezza, vedono la loro missione come preservare la Repubblica Islamica a livello interno mentre proiettano un'influenza deterrente all'estero.