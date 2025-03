L'Iran sulla minaccia di Trump: "Minacciano di attaccarci, cosa che non riteniamo molto probabile"

HQ

Le ultime notizie su Iran e Stati Uniti . Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato lunedì che qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti di dare seguito alla minaccia di bombardamento del presidente Trump provocherebbe una risposta da parte di Teheran.

Puoi leggere della minaccia di Trump qui. Con l'escalation delle tensioni sui negoziati sul nucleare, Khamenei ha sottolineato che l'Iran non cederà alle pressioni esterne, affermando che gli Stati Uniti dovranno affrontare gravi conseguenze se perseguissero una tale linea d'azione.

Nonostante l'ultimatum di Trump, che includeva una finestra di due mesi per l'Iran per accettare di riprendere i colloqui, Khamenei ha chiarito che l'Iran si sarebbe impegnato solo in negoziati indiretti, una posizione che riflette la continua resistenza al dialogo diretto con Washington.