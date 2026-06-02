L'Iraq nomina la prima rosa per la Coppa del Mondo in 40 anni, giocherà contro la Spagna giovedì

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L'Iraq ha annunciato la sua nazionale per i Mondiali, alla sua prima partecipazione in 40 anni, dal Messico del 1986 (all'epoca perse tutte le partite), affrontando squadre difficili come Francia, Norvegia e i veri campioni africani Senegal, con una squadra che include alcuni volti noti del calcio europeo: Ali Al-Hamadi dell'Ipswich, Ali Jasmin dal Como (in prestito all'Al-Najma), Aimar Sher dal Norvegese Sarpsborg o il giovanile del Manchester United Zidane Iqbal.

Al-Hamadi ha segnato nella partita di play-off 2-1 contro la Bolivia che ha permesso loro di tornare in competizione, insieme al veterano attaccante Aymen Hussein. La squadra è a capo del manager australiano Graham Arnold, che in precedenza era stato allenatore dell'Australia alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Un buon test per vedere come il livello dell'Iraq si confronta con l'élite in Mondiale sarà un'amichevole contro la favorita Spagna, giovedì 4 giugno alle 21:00 CEST, 20:00 BST a La Coruña.

Nazionale irachena per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:

Fahad Talib (Al Talaba)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Difensori:



Hussein Ali (Pogoń Szczecin)



Manaf Younis (Al-Shorta)



Zaid Tahseen (Pakhtakor)



Rebin Sulaka (Porto)



Akam Hashem (Al-Zawraa)



Merchas Doski (Viktoria Plzeň)



Ahmed Yahya (Al-Shorta)



Zaid Ismail (Al-Talaba)



Frans Putros (Persib Bandung)



Mustafa Saadoon (Al-Shorta)



Centrocampisti:



Amir Al-Ammari (Cracovia)



Kevin Yakob (AGF)



Zidane Iqbal (Utrecht)



Aimar Sher (Sarpsborg)



Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)



Ahmed Qasem (Nashville SC)



Youssef Amyn (AEK Larnaca)



Marko Farji (Venezia)



Attaccanti:



Ali Jassim (Como)



Ali Al-Hamadi (Ipswich Town)



Ali Youssef (Apollon Limassol)



Aymen Hussein (Al-Karma)



Mohanad Ali (Dibba)

