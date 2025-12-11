L'Islanda diventa il quinto paese a unirsi al crescente boicottaggio dell'Eurovision 2026

HQ

L'Islanda è diventata la quinta nazione a ritirarsi dall'Eurovision Song Contest 2026 dopo che l'Unione Europea di Radiodiffusione ha confermato che Israele sarebbe stato autorizzato a partecipare. La decisione, annunciata dall'emittente nazionale islandese RÚV, aggiunge nuova tensione a una competizione che già affronta una delle crisi più grandi della sua storia.

Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda

Il consiglio di RÚV ha votato mercoledì per non partecipare né trasmettere l'evento, unendosi a Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Irlanda. Nel suo comunicato, l'emittente ha affermato che il sentimento pubblico in Islanda ha chiarito che "né la gioia né la pace" potrebbero prevalere se il paese fosse rimasto coinvolto. Ha inoltre osservato che le ripetute preoccupazioni sollevate all'EBU sono rimaste senza risposta.

Polonia, Germania e nazione ospitante Austria

I ritiri hanno creato incertezza sul futuro dell'Eurovision, deludendo i fan e sollevando interrogativi sia per broadcaster che per organizzatori. Tuttavia, diversi paesi, tra cui Polonia, Germania e la nazione ospitante Austria, hanno riaffermato la loro partecipazione, sostenendo che Eurovision deve rimanere uno spazio definito dalla musica piuttosto che dalla geopolitica.