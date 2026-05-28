L'Islanda è il paese più costoso del mondo

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La Svizzera non è più il paese più costoso del mondo. Questa posizione ora appartiene all'Islanda, secondo i calcoli del sindacato islandese Viska e riportati da Swiss Info e YLE.

Come affermato dall'economista di Viska Vilhjálmur Hilmarsson, i prezzi in Islanda sono circa il tre percento più alti rispetto alla Svizzera. I calcoli di Viska si basano su dati di Eurostat e Sedlabank, la banca centrale islandese. L'ultima volta che l'Islanda è stata un paese più costoso della Svizzera, secondo Eurostat, è stato nel 2018.

Secondo Hilmarsson, gran parte della pressione al rialzo sui prezzi è dovuta al fatto che l'economia islandese si basa in gran parte sul turismo. Questo a sua volta aumenta l'inflazione dei servizi e i salari in Islanda. Anche i prezzi delle case elevati hanno un impatto.

"Il turismo è un enorme contributo all'inflazione dei servizi. La pressione sulla domanda da parte del turismo ha fatto salire i salari. Un altro grande elemento è l'abitazione, direttamente influenzata dal turismo. I turisti competono con gli abitanti per l'alloggio tramite AirBnB, ad esempio."