L'Islanda preoccupata dopo che l'ambasciatore USA entrante ha scherzato sul diventare "52° stato"

L'Islanda ha reagito con rabbia dopo che la scelta di Donald Trump come ambasciatore USA avrebbe scherzato dicendo che il paese potrebbe diventare il 52° stato americano. La dichiarazione, attribuita all'ex deputato repubblicano Billy Long, ha scatenato una reazione negativa pubblica e una crescente petizione che chiede all'Islanda di respingere la sua nomina.

Il commento è stato riportato da Politico, che ha detto che Long ha fatto la battuta con nonchalance ai colleghi di Washington. È emerso in un momento delicato, mentre gli Stati Uniti tengono scambi tesi con Danimarca e Groenlandia a seguito delle rinnovate minacce di Trump sull'isola artica, sollevando preoccupazioni a Reykjavík su quanto seriamente Washington consideri la sovranità nordica oltre la Groenlandia.

Billy Long // Shutterstock

Il ministero degli Esteri islandese ha dichiarato di aver contattato l'ambasciata statunitense per verificare i commenti. Nel frattempo, una petizione che chiedeva al ministro degli esteri Katrín Gunnarsdóttir di bloccare la nomina di Long ha raccolto più di 3.000 firme nel giro di poche ore, definendo la battuta offensiva per l'Islanda e il suo popolo.

In seguito Long si è scusata, insistendo che le osservazioni erano fatte per scherzo e non come una dichiarazione politica. Parlando con Arctic Today, ha detto di rammaricare qualsiasi offesa causata e ha sottolineato di non vedere l'ora di collaborare con l'Islanda.

Ma i politici islandesi hanno avvertito che l'episodio non dovrebbe essere ignorato. Sigmar Guðmundsson, membro della coalizione di governo, ha detto che la battuta era poco giudiziosa data l'aumento delle tensioni artiche e rifletteva una preoccupante mancanza di rispetto per la sovranità dei piccoli stati...