L'Islanda registra la vigilia di Natale più calda mai registrata, quasi 20°C (temperature tipiche: -1°C a 4°C)

L'Islanda ha vissuto la vigilia di Natale più calda di sempre quest'anno, con temperature che hanno raggiunto i 19,8°C nella città orientale di Seyðisfjörður, secondo l'Ufficio Meteorologico Islandese. Le temperature tipiche di dicembre nel paese oscillano solitamente tra -1°C e 4°C.

Il calore era diffuso in tutta l'est dell'Islanda. Bakkagerði, nella regione di Borgarfjörður, ha registrato 19,7°C, eguagliando il precedente record nazionale di dicembre stabilito nel 2019. I meteorologi hanno confermato che la nuova vetta ha superato di poco il precedente massimo.

Fiordo e città di Bakkagerði, est dell'Islanda // Shutterstock

I funzionari meteorologici hanno detto che il record è stato causato da un forte sistema di alta pressione che ha attirato aria calda e umida di origine tropicale verso nord, bloccando l'aria artica più fredda dall'arrivare sull'isola. L'insolita configurazione atmosferica creava condizioni quasi estive nel pieno inverno.

Le temperature estreme si manifestano in un contesto di un più ampio schema di riscaldamento in Islanda. All'inizio di quest'anno, ondate di caldo record hanno portato le temperature di 3-4°C sopra la media in molte regioni, con record di maggio battuti nella stragrande maggioranza delle stazioni meteorologiche di lunga durata.

Gli scienziati avvertono che l'Artico si sta riscaldando circa quattro volte più velocemente della media globale, con impatti visibili già emergenti in Islanda, tra cui il ritiro dei ghiacciai, lo spostamento della vita marina e la prima apparizione documentata di zanzare sull'isola.