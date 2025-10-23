L'Islanda segnala per la prima volta la presenza di zanzare... Perché sta facendo notizia?

HQ

Per la prima volta nella sua storia, l'Islanda ha segnalato la presenza di zanzare. Perché sta facendo notizia? Beh, la spiegazione è semplice: l'evento sta attirando l'attenzione globale come un segno del cambiamento climatico del pianeta.

L'Istituto di Scienze Naturali dell'Islanda ha confermato lunedì la scoperta di tre zanzare Culiseta annulata, una specie originaria dell'Europa e in grado di sopravvivere in ambienti freddi. Gli insetti sono stati trovati all'inizio di questo mese in una fattoria a Kjós.

Una fotografia ravvicinata di una zanzara ricoperta di delicati cristalli di brina // Shutterstock

"All'imbrunire del 16 ottobre, ho notato una strana mosca," Hjaltason ha detto all'emittente islandese RUV. "Ho subito sospettato cosa stesse succedendo e l'ho raccolto rapidamente". Ulteriori esami hanno rivelato che i tre esemplari erano effettivamente zanzare, una prima volta per l'isola nordica.

Gli scienziati ritengono che le zanzare possano essere arrivate via cargo e si siano adattate alle temperature più miti dell'Islanda. Tuttavia, se vivi lì, puoi stare in pace. Sebbene questa specie sia nota per mordere, non trasmette alcuna malattia nota nel nord Europa.

Tuttavia, la scoperta sottolinea una tendenza più ampia: con l'aumento delle temperature globali (e il riscaldamento dell'Artico a un ritmo più che doppio rispetto a quello globale), nuove specie di insetti stanno espandendo il loro areale verso nord. Cosa ne pensa? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.