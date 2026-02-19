Liste dei rivenditori finlandesi The Duskbloods data di uscita per il prossimo mese

HQ

I fan di FromSoftware sono certamente incuriositi da The Duskbloods. Proveniente da Hidetaka Miyazaki, che funge da esclusiva per la piattaforma Nintendo Switch 2 e rappresenta un'esperienza PvPvE, è certamente diversa da tutto ciò che abbiamo visto prima nello studio. Tuttavia, da quando è stata rivelata la scorsa estate, ne abbiamo sentito parlare pochissimo.

Questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro, dato che ieri sera internet è impazzito con la notizia del rivenditore finlandese Konsolinet che ha inserito The Duskbloods con data di uscita il 27 marzo 2026. Anche l'eShop australiano ha la stessa data, il che significava che i fan pensavano di poter vedere The Duskbloods arrivare già il mese successivo.

Tuttavia, per rovinare un po' la festa di tutti, questa data è stata cambiata sul sito di Konsolinet con il generico segnaposto del 31 dicembre 2026. È possibile che la data di marzo sia stata spostata per essere accurata, ma molte speculazioni online portano i fan a credere che sia la data di marzo che la nuova data di dicembre siano solo segnaposto.

Sarebbe piuttosto strano vedere un titolo FromSoftware diretto da Miyazaki non ricevere marketing per mesi interi, solo per poi ricevere improvvisamente una data di uscita imminente. Guardando ad esempio Elden Ring: Nightreign, abbiamo visto l'ultima uscita di FromSoftware perdere la data di lancio un paio di mesi prima dell'arrivo dello scorso maggio. Vale però la pena notare che questa data di uscita è venerdì, che è una giornata piuttosto buona per lanciare un gioco completamente nuovo. Inoltre, il fatto che sia stato rimosso così rapidamente ci dà un altro motivo per grattarci la testa sulla data di uscita.

Forse Nintendo non vuole promuovere troppo il gioco per mancanza di fiducia. È pura speculazione, ma in realtà tutto ciò che possiamo fare è riflettere sulla motivazione dietro questa data proposta se si rivelasse vera. Speriamo di avere presto qualcosa di ufficiale.