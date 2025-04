L'Italia acquisisce il jet Gulfstream G550 per testare la tecnologia militare all'avanguardia Il nuovo velivolo fungerà da banco di prova nazionale per i sistemi di sorveglianza e guerra elettronica di prossima generazione.

HQ Le ultime notizie sull'Italia . Ora sappiamo che il Paese ha acquisito un nuovo jet Gulfstream G550 che fungerà da piattaforma di test dedicata per le tecnologie avanzate di intelligence e guerra elettronica sviluppate da Leonardo. A differenza di altri velivoli della flotta italiana, questo G550 si concentrerà esclusivamente sulla ricerca e sulla validazione del sistema, non sulle operazioni attive. La mossa fa parte di una strategia più ampia per rafforzare le capacità di difesa nazionale e ridurre la dipendenza dai fornitori di tecnologia stranieri. Posizionato all'interno di un programma multimiliardario, il velivolo supporta l'obiettivo dell'Italia di rafforzare il proprio ruolo nella NATO attraverso l'innovazione interna. Per ora, resta da vedere come questo investimento rimodellerà il vantaggio militare dell'Italia nella guerra elettronica. Leggi di più qui sotto. Getto Gulfstream G550 // Shutterstock