L'Italia afferma che gli stati del Golfo cercano sistemi di difesa aerea in mezzo a conflitti regionali

HQ

L'Italia ha ricevuto richieste formali dai paesi del Golfo per sistemi di difesa aerea e anti-droni mentre i combattimenti tra Iran, Israele e Stati Uniti si estendono nella regione, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ai legislatori. Ha affermato che i governi del Golfo hanno espresso "forte preoccupazione" per la crisi e un'urgente necessità di rafforzare le proprie capacità difensive.

Tra i sistemi richiesti vi è il SAMP/T, noto anche come MAMBA, una batteria franco-italiana capace di intercettare missili balistici e tracciare contemporaneamente più bersagli. L'Italia sta già fornendo il sistema all'Ucraina, limitando la capacità di Roma di soddisfare una domanda aggiuntiva. Crosetto ha definito la questione "molto delicata" considerando gli impegni europei esistenti.

Parlando insieme al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Crosetto ha affermato che il conflitto in espansione rappresenta rischi diretti per la sicurezza dell'Italia. Era appena tornato da Dubai, dove era temporaneamente bloccato a seguito dei recenti attacchi all'Iran, sottolineando quanto rapidamente la crisi stia colpendo la regione più ampia...