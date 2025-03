L'Italia considera gli aerei giapponesi per il pattugliamento marittimo

HQ

Le ultime notizie sull'Italia . Il paese sta valutando l'aereo da pattugliamento marittimo Kawasaki P-1 per migliorare le sue capacità antisommergibile nel Mediterraneo, segnalando un allontanamento dalla sua tradizionale dipendenza dagli aerei americani.

Il P-1, una piattaforma quadrimotore progettata per la sorveglianza marittima, è operativa in Giappone dal 2013, ma non ha ancora ottenuto acquirenti internazionali. Se selezionato, sostituirebbe la flotta italiana di ATR 72, che non dispone di piene capacità di guerra antisommergibile.

La mossa è in linea con la crescente partnership di difesa dell'Italia con il Giappone, evidenziata dalla loro collaborazione sul caccia GCAP di sesta generazione. Per ora, resta da vedere come si svilupperà questo potenziale accordo nel più ampio contesto della strategia di difesa dell'Italia.