L'Italia criminalizza il feminicidio, punendola con l'ergastolo

Il parlamento italiano ha approvato una legge che riconosce il feminicidio come un reato distinto e lo punisce con l'ergastolo, segnando un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere.

Il voto coincise con la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne e ricevette il sostegno bipartisan, approvando con 237 voti favorevoli. La legge, sostenuta dal governo conservatore della premier Giorgia Meloni, introduce misure più severe contro i crimini di genere, inclusi lo stalking e il revenge porn.

Casi di grande rilievo, come l'omicidio nel 2023 della studentessa universitaria Giulia Cecchettin, hanno contribuito ad alimentare l'indignazione pubblica e il dibattito sulla cultura patriarcale italiana. Meloni ha evidenziato gli sforzi del governo per ampliare i centri anti-violenza, le linee telefoniche di emergenza e le iniziative educative, promettendo pur di continuare ad agire.

Sebbene l'opposizione di centro-sinistra sostenesse la legge, sosteneva che le misure penali da sole fossero insufficienti e chiedeva di affrontare le disuguaglianze economiche e culturali. L'agenzia statistica italiana ha registrato 106 femminicidi nel 2024, di cui 62 commessi da partner o ex soci.