L'Italia e la Spagna inviano navi militari per proteggere la flottiglia di Greta Thunberg diretta a Gaza

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Italia e la Spagna hanno inviato navi militari per accompagnare la flottiglia di Greta Thunberg diretta a Gaza dopo che è stata segnalata la presenza di droni in acque internazionali. Il convoglio, che trasporta aiuti e attivisti, ha respinto le proposte di scaricare rifornimenti a Cipro, insistendo sul fatto che la sua missione è quella di rompere il blocco israeliano, mentre Israele ha avvertito che difenderà il blocco, definendo la flottiglia una provocazione. La mossa segna la prima volta che gli Stati europei inviano navi da guerra per sostenere un'iniziativa del genere. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!