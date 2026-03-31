L'Italia eliminata dai Mondiali per la terza edizione consecutiva dopo aver perso ai rigori

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Delusione indescrivibile in Italia dopo che la nazionale di calcio, quattro volte campione del mondo, è stata eliminata per la terza volta consecutiva dalla competizione FIFA. L'Italia ha perso ai rigori contro la Bosnia, dopo che la partita era terminata 1-1 ai tempi supplementari.

L'Italia eliminò per la prima volta l'Irlanda del Nord in semifinale. Quando la Bosnia ha battuto il Galles nell'altra semifinale la scorsa settimana, sempre ai rigori, i tifosi italiani sono stati colti a festeggiare, considerando la Bosnia una rivale più facile del Galles. Questo causò indignazione in Bosnia, che si preparò con fatica per la partita... e avevano la fortuna al loro fianco.

Nonostante l'Italia abbia segnato il primo gol (Mouse Kean), Alessandro Bastoni è stato espulso al 41° minuto. Giocando più di metà della partita (e poi ai supplementari) con dieci giocatori, la Bosnia ha spinto e Tabaković ha pareggiato, arrivando ai rigori. Bryan Cristante e Pio Esposito hanno sbagliato i rigori, e la serie di rigori si è conclusa 4-1 a favore della Bosnia.

Italia, Danimarca (anch'essa ai rigori), Polonia e Kosovo sono state eliminate stasera, e Cechia, Svezia e Turchia, insieme a Bosnia ed Erzegovina, occupano gli ultimi quattro posti disponibili per i Mondiali per i paesi europei.